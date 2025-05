Die dänische Regierung will den amtierenden US-Botschafter wegen Spionagevorwürfen zu einem Gespräch einbestellen. Das sagte Aussenminister Lars Løkke Rasmussen bei einem Treffen der EU-Aussenminister am Mittwoch in Warschau. Zuvor hatte die Zeitung «Wall Street Journal» berichtet, die USA wollten Grönland verstärkt ausspionieren. «Das beunruhigt mich sehr, denn wir spionieren keine Freunde aus», sagte Løkke Rasmussen laut Nachrichtenagentur Ritzau.