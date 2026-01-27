Zum Inhalt der Gespräche mit den USA wollte sich Frederiksen nicht äussern. Wie lange die Verhandlungen andauerten, könne man «nie wissen». «Parallel zu den Gesprächen, die wir jetzt mit den Amerikanern führen, müssen wir Europäer uns aber klarmachen, dass die alte Welt weg ist», sagte die Regierungschefin. «Ich glaube nicht, dass sie zurückkommt. Für uns Europäer ist es deshalb am allerwichtigsten, auf die Aufrüstung zu setzen.»/wbj/DP/stw