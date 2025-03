«Für uns hat die Geschichte schon vorher angefangen, Ende Januar. Für die Bevölkerung wurde es erst am 16. März wirklich greifbar und dramatisch», sagte Koch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. An diesem Tag wurde der nationale Notstand ausgelöst. Restaurants und Geschäfte schlossen. Den Menschen wurde empfohlen, zu Hause zu bleiben und Abstand zu halten. «Wir haben in der Schweiz den Leuten nie verboten, nach draussen zu gehen. Es war also eigentlich ein Lockdown auf Empfehlung», so Koch.