Roscher wird Felix Weber an der Spitze ablösen, der die Versicherung nach 11 Jahren als Vorsitzender der Geschäftsleitung und insgesamt 18 Jahren bei der Suva im Februar 2027 verlassen wird.
Daniel Roscher ist bereits Mitglied der Geschäftsleitung der Suva und Leiter des Departements Schadenmanagement und Rehabilitation. Die Stabübergabe gewährleiste Kontinuität und erfolge rechtzeitig vor der anstehenden Überarbeitung der Strategie für die nächste Geschäftsperiode, schreibt der öffentlich-rechtliche Unfallversicherer.
(AWP)