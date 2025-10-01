Dabei gehe es darum, nicht auf Einzelfälle, sondern auf das Muster dahinter zu schauen, sagte die Regierungschefin. Fokussiere man sich zu sehr auf einzelne Vorfälle, geschehe etwas Neues in Polen, im Baltikum, in Deutschland oder anderswo. «Dann verlieren wir den Überblick. Und das Muster dahinter ist in meinen Augen ein eigentlicher hybrider Krieg gegen Europa», sagte Frederiksen. Man könne noch so tatkräftig im Drohnenbereich werden - trotzdem müsse man sich mit einer Wirklichkeit abfinden, in der Drohnen über Grenzen fliegen und Schaden anrichten könnten./trs/DP/men