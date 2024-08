Damit ist der Pharmakonzern in den Vereinigten Staaten in den Top 10 der Marktkapitaliserungs-Rangliste - weit vor Konkurrenten wie Johnson & Johnson und Merck und das, obwohl Eli Lilly gemessen am Umsatz nicht ganz oben mitspielt. Vor zwei Jahren war Eli Lilly an der Börse gerade mal knapp 300 Milliarden Dollar wert gewesen./mne/men/mis/he