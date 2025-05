Sein Sparprogramm hat dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) zum Jahresstart überraschend viel Gewinn beschert. Das um Währungs- und Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 457 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Bad Homburg mitteilte.