Die Erntemengen variierten je nach Region. Mit einem Erntevolumen von 13,7 Millionen Litern verzeichnete die Deutschschweiz mit einem Plus von fast einem Drittel die grösste Zunahme. In der Westschweiz fiel der Anstieg mit 6,3 Prozent auf 64,4 Millionen Liter verhaltener aus.