Der britische Telekommunikationsanbieter BT Group hat dank Preiserhöhungen in seinem Glasfasergeschäft mehr Umsatz und operativen Gewinn eingefahren. Der Umsatz vor Sondereffekten des zweiten Geschäftsquartals (per Ende September) stieg im Vergleich zum Pro-Forma-Vorjahreswert um zwei Prozent auf rund 5,3 Milliarden britische Pfund (rund 6 Mrd Euro), wie die Beteiligung der Deutschen Telekom am Donnerstag in London mitteilte.

02.11.2023 08:48