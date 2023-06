Als Grund für die ungewöhnlich langen Warteschlangen, über die sich Reisende am Flughafen Zürich und in diversen Medien ärgerten, nennt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung eine "anspruchsvolle Personalsituation im Frühjahr". Die Kontrollabteilung der Flughafenpolizei verfügte über zu wenig Personal.