Dagegen legte die Elektroniksparte kräftig zu, in der die Darmstädter unter anderem Halbleitermaterialien herstellen. Auch der operative Gewinn stieg - organisch war es ein Plus von fast sieben Prozent. In seinem kleinsten Geschäftsbereich erfreut sich Merck seit einigen Monaten einer zunehmenden Nachfrage besonders nach hochmodernen Materialien, die in Chips mit den höchsten Rechenleistungen bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch zum Einsatz kommen.