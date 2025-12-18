Noch umstritten ist dagegen, ob das Budget für Schweiz Tourismus gekürzt werden soll oder nicht. Im Nationalrat wollen Rot-Grün, aber auch etliche Mitglieder der SVP für die Werbung im Ausland 6 Millionen Franken streichen und insgesamt noch rund 50,2 Millionen Franken bewilligen. Der Ständerat lehnte das jeweils ab.