Mit dem ersten Sammelalbum zu einer WM - 1970 in Mexiko - schaffte Panini den Sprung auf die Weltbühne. Das erste von Panini herausgegebene Sport-Sammelalbum datiert allerdings auf die Saison 1961/62 der italienischen Serie A. Auf dem Cover war der schwedische Stürmer Nils Liedholm, damals bei der AC Milan, zu sehen. Das allererste gedruckte Spielerbild war Bruno Bolchi, damaliger Captain von Inter Mailand.