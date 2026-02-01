2013 gaben die Regierungen der Kantone St. Gallen und Thurgau bekannt, das Gebiet Wil West direkt an der Autobahn A1 gemeinsam entwickeln zu wollen. Die IHK sah das Areal als idealen Standort für einen Ausbau der ETH Zürich. Das blieb jedoch ein Wunsch. Grosse Namen als künftige Nutzer des Areals und Anbieter hochqualifizierter Arbeitsplätze sind bis heute keine bekannt.