Das IKRK will seine Einsätze in der Ukraine, im Nahen Osten, in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und auch im Sudan aufrecht erhalten. Es müsse aber gleichzeitig effizienter werden - gemäss seiner 2023 beschlossenen Politik, fügte der Sprecher hinzu. 93,5 Prozent der erhaltenen Mittel sollen vor Ort verwendet werden.