Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA legte von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Plus von 2,6 Prozent gerechnet. In ersten Reaktionen hiess es dazu: