Das sagen die Befürworter

Unter den Slogan "Schützen, was uns wichtig ist" stellt die vom Verein Klimaschutz geführte Allianz von rund 200 Verbänden, Organisationen und Firmen die Abstimmungskampagne. In deren Zentrum stehen soll der Schutz der Bevölkerung, ihrer Lebensgrundlage und der Natur, etwas "Urschweizerisches" in den Worten der Allianz.