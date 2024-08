Weil die Lebenserwartung und der Anteil der Pensionierten in der Bevölkerung steigt und gleichzeitig das von den Pensionskassen angelegte Kapital wegen tiefer Zinsen an den Finanzmärkten weniger Rendite erzielt, sind die Renten im sogenannten obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge nicht mehr ausreichend finanziert. Hinzu kommt, dass Wenigverdiener später keine oder eine sehr kleine Pensionskassenrente haben. Betroffen sind überdurchschnittlich viele Frauen, weil sie häufig Teilzeit arbeiten oder in Branchen mit tiefen Löhnen tätig sind.