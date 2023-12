Der mittlerweile von Grossaktionär und Verwaltungsratspräsident Werner Dubach übernommene Farbmetrikspezialist Datacolor kann seine Aktien von der Schweizer Börse SIX nehmen. Die ordentliche Generalversammlung hat am (heutigen) Donnerstag die Dekotierung der Namenaktien von der SIX gutgeheissen. Der Verwaltungsrat wurde ermächtigt, die Dekotierung auszuführen.

07.12.2023 19:14