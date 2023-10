Die Illuminati Instrument Corporation mit Sitz in Kalifornien stellt hochpräzise, mit Bluetooth verbundene Licht- und Farbmessgeräte her, wie es weiter heisst. Mit diesen können Fotografen und Videofilmer die richtige Belichtung und Farbtemperatur für jede Beleuchtungssituation ermitteln. Datacolor plane, die übernommenen Produkte in den kommenden Monaten vollständig in die eigene Produktpalette zu integrieren.