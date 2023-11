Das Prozedere wurde am 6. November beim zuständigen Gericht eingeleitet, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Nach Abschluss des Prozesses erhielten die verbliebenen Datacolor-Aktionäre eine Abfindung in Höhe des Angebotspreises von 760 Franken netto in bar je Aktie. Das Kraftloserklärungsverfahren dauere üblicherweise fünf bis sechs Monate.