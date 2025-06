Die Datadog-Aktie verzeichnete am letzten Handelstag einen deutlichen Anstieg und schloss bei 130,04 Dollar, was einem Plus von 4,17 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Bewegung folgt einer positiven Entwicklung über die letzten Wochen, in denen der Kurs um 14,38 Prozent gestiegen ist. Der Preis liegt aktuell weit über dem 52-Wochen-Tief von 81,70 Dollar, das am 8. April 2025 erreicht wurde.