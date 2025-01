MÄRZ 2021: Die Hermes-Aufklärungsdrohnen dürften erst gegen Sommer 2022 in der Schweiz fliegen, also rund drei Jahre später als zunächst geplant. Das sagt der damalige Rüstungschef Martin Sonderegger in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Elbit habe den Aufwand rund um das innovative Projekt unterschätzt. «Der Zeitplan war im Nachhinein zu sportlich», sagt Sonderegger.