Angesichts zahlreicher Veränderungen bei Dätwyler habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb der Analyst. Dabei geht er für die Jahre 2025 bis 2027 jeweils von einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Demgegenüber dürften die Entwicklungen im Öl- und Gassegment die Margen etwas belasten, hiess es.