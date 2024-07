Das Wachstum bei Dätwyler bleibe gedämpft und der Gegenwind von der Währungsfront halte an, schreibt die Bank Vontobel in einem Kommentar. Zwar sei die Marge etwas verbessert worden, sie liege mit 11,8 Prozent aber noch immer weit von den Zielen entfernt. Dätwyler strebt bekanntlich eine EBIT-Marge im Bereich zwischen 18 und 21 Prozent an, hat aber auch schon verlauten lassen, dass dieses Ziel nicht vor Ende 2026 erreicht werde.