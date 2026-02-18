Mit dem Zukauf des Unternehmens mit einem Jahresumsatz von rund 90 Millionen Euro werde das Geschäft in strukturell wachsenden und wenig zyklischen Marktsegmenten mit kontinuierlichem Kundenbedarf gezielt ausgebaut. Ausserdem werde die Position im Markt für Nespresso-kompatible Aluminiumkapseln gestärkt und die Kompetenz im Lösungsdesign erweitert.
Dätwyler stellt bereits seit mehreren Jahren den Grossteil der Capsul'in-Volumina auf den eigenen Produktionslinien in Schattdorf her und verfügt über die Option, bis spätestens Mitte 2029 die verbleibenden 49 Prozent von Capsul'in zu erwerben.
cf/to
(AWP)