Mit dem Zukauf des Unternehmens mit einem Jahresumsatz von rund 90 Millionen Euro werde das Geschäft in strukturell wachsenden und wenig zyklischen Marktsegmenten mit kontinuierlichem Kundenbedarf gezielt ausgebaut. Ausserdem werde die Position im Markt für Nespresso-kompatible Aluminiumkapseln gestärkt und die Kompetenz im Lösungsdesign erweitert.