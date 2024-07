Eine Diskussionsrunde im Stil einer historischen Landsgemeinde hat am Samstagvormittag in Davos das grosse Bundstags-Fest eröffnet. Gefeiert wurde das 500-jährige Bestehen des Bündner Freistaats. Für den Nachmittag stand ein Strassenfest und ein Festumzug in Kostümen vergangener Zeiten auf dem Programm.