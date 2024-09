Der deutsche Leitindex Dax ist am Donnerstagmittag erstmals über 19.000 Punkte gestiegen. Angetrieben von der ersten Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed seit mehr als vier Jahren, kletterte der Dax am Mittag in der Spitze um gut 1,5 Prozent auf 19.000,96 Zähler. Die bisherige Höchstmarke datiert vom 3. September bei 18.990,78 Punkten.