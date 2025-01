Der Dax hat am Mittwoch nach Verbraucherpreisdaten aus den USA ein Rekordhoch erklommen. Mit in der Spitze knapp 20.591 Punkten erreichte das Börsenbarometer am Nachmittag einen Höchststand. Die bisherige Bestmarke stammte von Mitte Dezember. Neben den Inflationszahlen galten auch starke Quartalszahlen grosser US-Banken als Treiber.