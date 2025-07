Schwungvoller Wochenstart an der Börse

Der Schweizer Aktienmarkt startete am Montag mit Schwung in die neue Börsenwoche. Die Einigung in dem seit Monaten anhaltenden Zollstreit verleihe den Aktien Rückenwind. Das hätten die Anlegerinnen und Anleger mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, hiess es im Handel.