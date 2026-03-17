So hatte der Präsident am Sonntag in einem Interview der «Financial Times» in Aussicht gestellt, das angepeilte Treffen mit Xi zu verschieben. Einen Alternativtermin nannte er demnach nicht. Trump verknüpfte die Nachricht zu dem Zeitpunkt allerdings damit, dass er gerne die Unterstützung Pekings bei der Sicherung der Strasse von Hormus sehen wolle - noch vor dem angepeilten Treffen. «Wir würden es gerne vorher wissen», sagte Trump demnach mit Blick darauf, dass zwei Wochen eine lange Zeit seien.