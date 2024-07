Seit seinem verpatzten Auftritt beim TV-Duell gegen Trump haben sich die mächtigsten Demokraten mit öffentlicher Kritik an Biden zwar weitestgehend zurückgehalten. In den hinteren Reihen der Partei rumort es allerdings gewaltig - eine Rückzugsforderung sprach am Dienstag als erster amtierender Demokrat im Kongress der Abgeordnete Lloyd Doggett aus. Zuvor hatte der ehemalige Abgeordnete Tim Ryan ein Meinungsstück bei «Newsweek» veröffentlicht mit dem Titel: «Kamala Harris sollte 2024 die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten sein.» Nicht ganz so weit ging der demokratische Abgeordnete Jim Clyburn. Er stellte sich hinter Biden, sagte aber auch, er werde im Falle eines Rückzugs Harris unterstützen.