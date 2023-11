Le Maire sagte, Frankreich und Deutschland arbeiteten in der Sache sehr eng zusammen. Die Gespräche liefen positiv und konstruktiv. Anfang der Woche war Lindner zu Besuch in Paris. In den kommenden Tagen will Le Maire nach Berlin reisen, «um zu versuchen, auf eine deutsch-französische Einigung über diese neuen Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts hinzuarbeiten», so der Minister./red/DP/men