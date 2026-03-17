Für ein Ferienbudget von 3000 Franken lagen die Kosten bei Debitkarten je nach Anbieter zwischen 1 und 170 Franken, während Kreditkarten 25 bis 180 Franken kosteten, wie Moneyland am Dienstag mitteilte. Besonders günstig schnitten einzelne Debitkarten ohne Grundgebühr ab, während Kreditkarten selbst in günstigen Varianten deutlich höhere Gebühren verursachten. Moneyland verglich die Angebote von je gut einem Dutzend Kartenherausgebern.