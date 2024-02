Die Neueröffnungen erfolgen aufgrund der wachsenden Kundennachfrage in den Innenstädten und der «erfreulichen Ergebnisse» der letzten Neueröffnungen, wie Decathlon am Montag mitteilte. Bereits letzten September hatte der Sportartikelhändler vier neue Filialen in Biel, Martigny, Davos und Bern angekündigt.