Bei den Standorten in Biel und Bern handle es sich um zwei sogenannte «City-Formate» mit einer Fläche von 350 bzw. 420 Quadratmetern, teilte Decathlon am Montag mit. In Martigny werde ein 3000 Quadratmeter grosses Geschäft im Einkaufszentrum «Cristal» eröffnet. In Davos soll ein 720 Quadratmeter grosser «Mountain Store» entstehen.