Im November dieses Jahres gehen in Luzern, Kreuzlingen und Interlaken drei neue Geschäfte auf. Zudem zieht die bestehende Filiale in Avry-sur-Matran im Kanton Freiburg auf eine deutlich grössere Fläche um. Die Zahl der Decathlon-Standorte in der Schweiz steigt damit auf 48, nachdem es Anfang Jahr noch 40 gewesen waren.