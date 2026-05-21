Der Nettogewinn lag ‌im abgelaufenen Quartal bei 6,55 Dollar je Aktie, während Analysten nur mit 5,70 Dollar gerechnet hatten. Der ​Umsatz ​übertraf mit 11,78 Milliarden ⁠Dollar ebenfalls die Erwartungen. Zudem ​profitierte das Unternehmen ⁠von einer Zollrückerstattung in Höhe von 272 Millionen ‌Dollar. Für das Gesamtjahr peilt Deere weiterhin einen Nettogewinn zwischen 4,5 und fünf Milliarden ‌Dollar an.