Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte sich bereits im Januar optimistisch gezeigt, dass der vorgeschlagene Überwachungseinsatz «Arctic Sentry» zu einer «gemeinsamen Operation» wird. Wenn die Nato die Überwachung der Gewässer rund um Grönland ausbauen will, könnte sich die deutsche Marine zum Beispiel mit ihrem neuen Seefernaufklärer daran beteiligen. Die erste Maschine vom Typ P-8A «Poseidon» wurde erst vor kurzem in Dienst gestellt. Mit dem Flugzeug ist die Besatzung in der Lage, grosse Seegebiete zu überwachen, Schiffsbewegungen zu verfolgen und U-Boote mit Radar sowie akustischen und optischen Systemen zu orten./aha/DP/nas