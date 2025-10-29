Die Finanzverwaltung hält jedoch gleichzeitig fest, dass die Hochrechnung eine Schätzung darstelle und deshalb vorsichtig zu interpretieren sei. Im Juni schrieb der Bundesrat zudem, dass der positivere kurzfristige Ausblick nichts an der Tatsache ändere, dass ab 2027 mit Milliardendefiziten zu rechnen wäre, falls das Sparpaket des Bundes nicht umgesetzt würde. Die höheren Steuereinnahmen seien bei der Ausarbeitung des Entlastungspakets 27 eingerechnet worden.