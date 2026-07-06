Als Reaktion auf das Vorgehen der Bundesnetzagentur teilte Ebay mit, es nehme «seine Verpflichtungen aus dem Digital Services Act sehr ernst und ist der Auffassung, die gesetzlichen Anforderungen sorgfältig umgesetzt zu haben». Das laufende Verfahren betreffe die Umsetzung einzelner Anforderungen des DSA wie der «Notice-and-Action-Mechanismus» von Ebay sowie die Darstellung bestimmter Informationen zu gewerblichen Verkäuferinnen und Verkäufern. «Wir stehen zu diesen Fragen mit der Bundesnetzagentur in engem und konstruktivem Austausch und werden diesen Dialog im weiteren Verlauf des Verfahrens fortsetzen.»/wdw/DP/jha