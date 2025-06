Rutte spielte damit auch darauf an, dass sich schon Barack Obama und Joe Biden dafür eingesetzt hatten, dass die Europäer einen deutlich höheren Teil ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investieren, jedoch nur mit begrenztem Erfolg. Wörtlich fügte Rutte auch noch hinzu «Europe is going to pay in a BIG way, as they should, and it will be your win.» Dies kann übersetzte werden mit: «Europa wird kräftig zur Kasse gebeten werden - so wie es sein sollte - und es wird Dein Sieg sein.»