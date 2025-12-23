Der Deka-S-Finanzklima-Index, der seit Herbst 2020 berechnet und seit Anfang 2022 veröffentlicht wird, ist im vierten Quartal um fast zehn Punkte auf 95,3 Punkte gefallen. Damit liegt der Wert deutlich unter der neutralen Marke von 100 Zählern und damit im pessimistischen Bereich. Im zweiten Quartal war der Index wegen der Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung durch staatliche Investitionen auf seinen bisher höchsten Stand von 108 Punkten gestiegen. Das Deka-S-Finanzklima wird regelmässig von der Wirtschaftszeitung «Handelsblatt» und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX veröffentlicht./zb/jsl/jha/