Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist nach Einschätzung der Sparkassen-Vorstände in den vergangenen Monaten unter anderem wegen der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten so schlecht wie lange nicht mehr. Im vierten Quartal seien sowohl die konjunkturelle Lageeinschätzung als auch die Konjunkturerwartungen regelrecht eingebrochen. «Das hieraus resultierende Konjunkturklima fiel mit 56 Punkten auf den niedrigsten Stand der dreijährigen Historie dieser Umfrage», hiess es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Dekabank.