Eine grosse Nachfrage von Privatkunden nach Fonds und das gute Börsenumfeld treiben die Dekabank an. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Absatz im Privatkundengeschäft um rund 45 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro, wie der Wertpapieranbieter der Sparkassen in Frankfurt mitteilte. Davon entfielen 14,3 Milliarden Euro auf Fonds, fast doppelt so viel wie vor einem Jahr (7,8 Mrd. Euro). Dabei profitierte die Dekabank nicht nur von einer starken Nachfrage von Kleinsparern, sondern auch von Investitionen vermögender Privatkunden.