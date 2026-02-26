Al-Bussaidi traf sich vor den Gesprächen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff sowie Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Sie hätten «Perspektiven und Vorschläge der iranischen Seite» und Antworten der US-Seite dazu besprochen, teilte das omanische Aussenministerium mit. Al-Bussaidi sagte demnach, die Gesprächspartner seien «entschlossen» und die Stimmung «konstruktiv». Der Vermittler Oman sei dabei «auf beispiellose Weise offen für neue und kreative Ideen und Lösungen»./arb/DP/zb