An der Börse in London sprangen die Papiere am Montag um bis zu 18 Prozent auf 173 Pence nach oben. Das war der höchste Stand seit 2022. Am Freitag waren die Aktien noch mit 146,60 Pence aus dem Handel gegangen. Für Doordash ging es vor dem Wochenende dagegen in einer ersten Reaktion abwärts, die Anteilsscheine schlossen in den USA aber letztlich 0,3 Prozent höher.