Am 7. April würden die Plattformen in Hongkong geschlossen, teilte Deliveroo am Montag in London mit. Laut Delivery Hero werden Kunden und Kuriere von Deliveroo auf die Plattform Foodpanda der Berliner umgeleitet. Die Aktien von Deliveroo legten im frühen Handel um rund 1,8 Prozent zu, die Papiere von Delivery Hero zogen um rund 2,6 Prozent an. Aus Sicht von Deliveroo gibt es einige Entwicklungen in Hongkong, durch die ein weiterer Betrieb in diesem Land nicht mehr im Interesse der Aktionäre ist. Der Konkurrent Delivery Hero sieht hingegen durchaus Chancen.