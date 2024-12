Der Aktienkurs von Delivery Hero kann feiertagsbedingt erst am Freitag reagieren. Dann dürfte es den Experten von JPMorgan damit zunächst deutlich nach unten gehen. Schliesslich hätten die meisten Investoren mit einer erfolgreichen Übernahme gerechnet, hiess es in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse des US-Bankhauses. Die Mitteilung sei daher als klar negativ zu werten. Allerdings gebe es weiter Raum für andere Verkäufe in der Region, die als positiver Katalysator wirken könnten.