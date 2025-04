Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist mit weiterem Wachstum ins neue Jahr gestartet. Der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) legte im ersten Quartal zu konstanten Wechselkursen um 7,6 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der um Gutscheine bereinigte Erlös (Segmenteumsatz) stieg auf dieser Basis um 21,9 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Delivery Hero bestätigte seine Jahresprognose und peilt beim Bruttowarenwert weiterhin ein Wachstum zwischen 8 und 10 Prozent an. Der Segmenteumsatz soll 17 bis 19 Prozent nach oben klettern.